Durante la partita tra Napoli e Lecce, un calciatore del Lecce si è accasciato a terra toccandosi il petto. Il tecnico del Napoli si è precipitato in campo per soccorrerlo, mentre il giocatore è stato portato in ospedale. Un altro calciatore del Lecce ha confermato che si tratta di una botta e che sta bene. La scena ha lasciato il pubblico senza parole.

Napoli-Lecce, 87 minuti sul cronometro. Il Maradona si spegne all’improvviso. Oltre 50 mila persone trattengono il respiro. Lamek Banda si porta una mano al petto e crolla a terra. Tra i primi ad accorgersene c’è Antonio Conte: l’allenatore azzurro si sbraccia verso la panchina e chiama i soccorsi, che si riversano immediatamente sul terreno di gioco. Per lunghi istanti regna l’incertezza: si teme un malore e che Banda abbia perso conoscenza. Sugli spalti cresce l’angoscia. Poi, finalmente, il sollievo. Il giocatore sembra essersi ripreso e viene accompagnato fuori dal campo in barella, fino all’ambulanza. Trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito, Banda passerà la notte sotto osservazione a scopo precauzionale ma le sue condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banda, che paura! Crolla a terra, Conte lo soccorre, notte in ospedale. Di Francesco: "Una botta, sta bene"

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