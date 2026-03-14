Balzello Taric | +20% in un anno I dati del Comitato Carmignano

Il saldo Taric 2025 ha registrato un aumento del 20% rispetto al 2024, secondo i dati del Comitato Carmignano. Un sondaggio pubblicato sulla pagina social del Comitato mostra un alto livello di insoddisfazione tra i partecipanti. L'incremento si è verificato nell’arco di un anno e riguarda i costi applicati sui prodotti. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini coinvolti.

Il saldo Taric 2025 ha prodotto gli aumenti che molti si aspettavano circa il 20% rispetto al 2024. Il Comitato No Taric Carmignano ha fatto un sondaggio sulla propria pagina social dove emerge una profonda insoddisfazione. "Dalle risposte raccolte (l’88% sono residenti con utenza domestica) – spiegano - viene bocciato il modello attuale: si chiede il ritorno al vecchio metodo Tari. Solo una minima parte accetterebbe di restare con la Taric, ma solo a patto di eliminare l’onere del controllo continuo a carico del contribuente. Il 45% delle risposte ad oggi preferisce i cassonetti differenziati per poter decidere autonomamente quando gettare i rifiuti, contro un modesto 25% che sostiene il "porta a porta" puro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Balzello Taric: +20% in un anno. I dati del Comitato Carmignano Articoli correlati L’aumento della Taric. Il Comitato denuncia ”Cresce del 10,25%“Bolletta rifiuti +10,25% in un anno: famiglie più tartassate mentre il Comune copre 1,4 milioni di costi per gli eventi: lo sottolinea in una nota il... Taric, firma per il primo anno. Via libera al cronoprogrammaÈ trascorso ormai quasi un mese dall’entrata in vigore della nuova tariffa corrispettiva per i rifiuti.