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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del denim délavé: dettagli che definiscono l’identità Balmain. La selezione del tessuto per il modello ‘Flare’ di Balmain non è un semplice atto di produzione, ma una dichiarazione stilistica radicata nella storia della maison. Il cotone utilizzato presenta una finitura délavé che conferisce al capo quell’aspetto vissuto e sofisticato, tipico dell’estetica di lusso del brand. Questa scelta materica non mira solo all’estetica visiva, ma garantisce una durata nel tempo superiore rispetto ai denim standard, preservando la struttura del tessuto anche dopo ripetuti lavaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Balmain Jeans Flare: stile iconico o investimento?

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