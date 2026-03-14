Baja California un’irresistibile frontiera di evasione un luogo dove il senso di libertà si respirava pienamente dove nuota e canta un terzo dei mammiferi marini del pianeta

Baja California è una regione nota per la presenza di un terzo dei mammiferi marini del pianeta, molti dei quali nuotano e cantano nelle sue acque. I loro suoni, potenti e vibranti, si diffondono per centinaia di chilometri, attraversando le barriere coralline e i rumori causati dall’uomo. La regione rappresenta un habitat naturale dove la libertà dei mammiferi marini si manifesta in modo evidente.