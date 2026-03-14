Baja California un’irresistibile frontiera di evasione un luogo dove il senso di libertà si respirava pienamente dove nuota e canta un terzo dei mammiferi marini del pianeta

Da iodonna.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Baja California è una regione nota per la presenza di un terzo dei mammiferi marini del pianeta, molti dei quali nuotano e cantano nelle sue acque. I loro suoni, potenti e vibranti, si diffondono per centinaia di chilometri, attraversando le barriere coralline e i rumori causati dall’uomo. La regione rappresenta un habitat naturale dove la libertà dei mammiferi marini si manifesta in modo evidente.

I l loro canto è un suono che appartiene al silenzio liquido di un mondo ancestrale. Vibrante e possente, attraversa la coltre azzurra e si propaga per centinaia di chilometri, superando ogni barriera corallina e ogni frastuono umano. Una melodia a bassa frequenza, modulata per sedurre e orientare, il canto del maschio di balena grigia riecheggia nelle cattedrali sommerse della Baja California, soprattutto nella Laguna Guerrero Negro e Ojo de Liebre. La lunga dorsale desertica, battuta dall’implacabile Pacifico a ovest e dal Mar di Cortez a est, è oggi un santuario planetario dagli anni ’70, quando il Messico, primo Stato al mondo, creò riserve protette per le balene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Baja California, un’irresistibile frontiera di evasione, un luogo dove il senso di libertà si respirava pienamente, dove nuota (e canta) un terzo dei mammiferi marini del pianeta

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