L'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata colpita da due droni, secondo un funzionario della sicurezza citato dalla CNN. Le fiamme sono state segnalate in un edificio dell'ambasciata, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o l’entità dei danni. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti ufficiali.

L'ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, è stata colpita da due droni. Lo riferisce all'emittente televisiva americana Cnn un funzionario della sicurezza, sebbene l'entità dei danni e l'eventuale presenza di feriti siano ancora sconosciute. Un video geolocalizzato mostra fumo e fiamme che si levano da un edificio nelle vicinanze del complesso dell'ambasciata. Non è chiaro da dove siano stati lanciati i velivoli senza pilota. Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Baghdad, l'ambasciata Usa colpita da due droni. Fiamme in un edificio

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