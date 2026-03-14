azzurri che capovolgono lo sport

Una settimana fa gli azzurri hanno ribaltato le aspettive nel rugby, superando i maestri inglesi. Pochi giorni dopo, hanno dominato anche nel baseball americano, mettendo in discussione le gerarchie tradizionali. Questi risultati hanno attirato l’attenzione sul livello delle squadre italiane, che continuano a sorprendere in diverse discipline. Le partite sono state seguite da un pubblico sempre più numeroso e appassionato.

Una settimana fa avevamo fatto ovali i maestri inglesi nel rugby. Qualche giorno dopo abbiamo spedito fuori campo gli assi del baseball americano. Il mondo dello sport sta apparentemente viaggiando al contrario. Prima ancora eravamo diventati campioni olimpici di curling, avevamo vinto tutto nel tennis, producendo anche il numero uno del mondo e quattro giocatori tra i primi 20, eravamo tornati sul podio europeo con le ragazze del basket. Un crescendo continuo fino a poche settimane fa, quando abbiamo sfiorato il podio nel medagliere ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Dobbiamo invece ancora qualificarci per i Mondiali di calcio, dove rischiamo per la terza volta di fila di restare a guardare in quello che da sempre è il nostro sport nazionale e anche a livello di club sta attraversando una stagione molto dura in Champions League. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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