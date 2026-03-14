Aversa | il podcast che spinge le PMI verso l’Asia

A Aversa nasce un nuovo podcast dedicato a supportare le piccole e medie imprese nel processo di espansione in Asia. Il progetto si rivolge alle aziende locali interessate a conoscere opportunità e sfide del mercato asiatico, offrendo approfondimenti e testimonianze. L'iniziativa si inserisce nel contesto del distretto industriale, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra imprese e nuove prospettive commerciali.

Nel cuore del distretto industriale di Aversa, un nuovo formato digitale prende vita per trasformare la visione economica della regione. Francesco Corbello ha lanciato il podcast Orizzonti Globali, un progetto editoriale nato dalla collaborazione tra l’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti. La prima puntata, già accessibile su YouTube, Spotify e Apple Podcast, vede l’intervista al presidente Elbano de Nuccio, che illustra come i professionisti possano guidare le aziende verso mercati esteri. L’iniziativa si inserisce in un contesto dove l’espansione internazionale non è più un’opzione ma una necessità strategica per la sopravvivenza delle imprese italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aversa: il podcast che spinge le PMI verso l’Asia Articoli correlati Il Patto di Monaco, così Washington spinge l’Europa verso le riforme necessarie (oltre la difesa)La bussola indicata dal segretario di Stato americano Marco Rubio (“per me è stato molto rassicurante ascoltarlo” ha detto Von der Leyen),... La Sicilia punta sull'Asia, le imprese dell'Isola protagoniste al Sial India: "Guardiamo verso nuovi mercati"La Sicilia guarda con decisione ai mercati asiatici e rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione. Contenuti e approfondimenti su Aversa il podcast che spinge le PMI... Discussioni sull' argomento Aversa, Orizzonti Globali: nasce il podcast dei Commercialisti di Napoli Nord; Commercialisti, nasce il podcast Orizzonti Globali sull’internazionalizzazione delle imprese; D’Aversa: Obiettivo salvezza. Questa una partita che determina una stagione; Torino, D'Aversa: A Napoli abbiamo fatto male, eppure potevamo pareggiare... Da Torino: Con D'Aversa c'è più coraggio. Marianucci? Ecco perché è finito in panchinaElena Rossin, giornalista di TorinoGranata.it, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in ... tuttonapoli.net . @TorinoFC_1906, D'Aversa: "Zapata è entrato benissimo, Vlasic è un leader in tutti i sensi" x.com Il Torino batte il Parma 4-1: è la seconda vittoria in tre partite per Roberto D’Aversa sulla panchina granata - facebook.com facebook