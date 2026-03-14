Avellino 2026 | il voto che decide il futuro della provincia

Domani, domenica 15 marzo 2026, i cittadini di Avellino sono chiamati a votare per eleggere i membri del Consiglio Provinciale, un appuntamento fondamentale per il futuro della provincia. Le urne si apriranno al mattino e rimarranno aperte per tutta la giornata, coinvolgendo elettori di diverse località. Si tratta di un momento importante per la rappresentanza locale e per le scelte amministrative della zona.

Domani, domenica 15 marzo 2026, il territorio di Avellino si prepara per un momento decisivo della democrazia locale con le elezioni del Consiglio Provinciale. Le urne saranno aperte dalle 8:00 alle 20:00, offrendo ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in una giornata elettorale rigorosamente regolamentata. L’evento segna non solo un passaggio istituzionale, ma anche l’opportunità per la provincia di definire le linee guida per lo sviluppo economico e sociale della regione. La macchina amministrativa è già al completo: seggio centrale e sottosezione sono stati costituiti formalmente, pronti a gestire ogni fase del processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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