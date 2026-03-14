Autovelox occhio alla data | quando non si potrà più fare ricorso

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un percorso per modificare la normativa sugli autovelox, in risposta alle recenti complicazioni legate ai ricorsi e alle regole vigenti. La situazione ha generato confusione tra automobilisti e amministrazioni locali, con molte controversie aperte riguardo all’uso e alla gestione di questi dispositivi. La riforma potrebbe portare a cambiamenti significativi nel prossimo futuro.

Con la ridefinizione del concetto di validità della sanzione sulla base dell'anno di produzione dei dispositivi potrebbe cambiare tutto Il caos nella normativa degli autovelox che si è venuto a creare negli ultimi mesi potrebbe ben presto risolversi per via del percorso avviato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dato che la distinzione tra dispositivi "approvati" e "omologati" non ha portato al superamento definitivo della questione inerente la liceità delle sanzioni staccate per la presunta violazione dei limiti di velocità rilevati dai tanto contestati apparecchi elettronici, gli automobilisti hanno continuato a presentare ricorsi per annullare le multe loro comminate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Autovelox, occhio alla data: quando non si potrà più fare ricorso Articoli correlati Leggi anche: Quando e come fare ricorso contro multe e decurtazione punti (e la mappa degli autovelox di Udine) La mappa degli autovelox e dei 'semafori intelligenti' di Genova e quando fare ricorso contro le multeL'eccesso di velocità è una delle prime cause di incidente in Italia e in Liguria dopo quella che viene definita ‘guida distratta’, che guida la... Altri aggiornamenti su Autovelox occhio alla data quando non... Discussioni sull' argomento Occhio all’autovelox: i controlli di febbraio; Da giovedì 19 marzo attivo il nuovo autovelox fisso di via Melucci a Rimini. Occhio al nuovo autovelox fisso . Niente più sconti in via Melucci. Ecco la mappa di tutti gli impiantiOcchio al nuovo autovelox fisso di via Melucci. Dal 19 marzo comincerà a fare multe anche il nuovo impianto, installato alcune settimane. E lo stesso giorno ripartiranno anche gli autovelox fissi nell ... ilrestodelcarlino.it Occhio alle multe: dal 19 marzo attivato l'autovelox in via Melucci a RiminiDopo un periodo di attività preventiva nel quartiere, per informare gli automobilisti dell'imminente attivazione, da giovedì 19 marzo sarà operativo - direzione Rimini verso Riccione - il nuovo autove ... altarimini.it Hai ricevuto una multa Potrebbe non essere valida. Molti automobilisti non lo sanno, ma tantissimi verbali contengono errori. Un dettaglio sbagliato nel verbale può rendere la multa nulla. Errori nella targa Segnaletica non corretta Autovelox no - facebook.com facebook In Aula, durante il Question Time, è stata finalmente fatta chiarezza su un tema che per anni è stato caratterizzato da confusione e opacità: quello degli autovelox. Per troppo tempo nel nostro Paese non si sapeva con precisione quanti fossero realmente gli aut x.com