Autopsia shock | Daniela si difese Bonfiglio chiede scusa

Un esame autoptico effettuato all’ospedale Papardo ha mostrato che Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa il 9 marzo a Messina, aveva cercato di reagire prima di perdere la vita. La ricostruzione dei medici evidenzia che ci sono state delle resistenze durante l’aggressione e che la vittima ha tentato di opporsi all’attacco. Nel frattempo, Bonfiglio ha chiesto scusa per quanto accaduto.

Un esame autoptico condotto all’ospedale Papardo ha rivelato che Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa il 9 marzo a Messina, aveva tentato di difendersi prima di soccombere. Le ferite alle mani confermano un ultimo sforzo di sopravvivenza contro l’aggressore, Santino Bonfiglio, già ristretto in carcere dopo la convalida del fermo. L’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha espresso il desiderio di chiedere scusa ai familiari della vittima per quanto accaduto. L’analisi forense eseguita dal medico legale Alessio Asmundo ha messo in luce dettagli cruciali sul modus operandi dell’attacco. Oltre alle lesioni difensive sulle estremità superiori, sono state riscontrate gravi lesioni al torace causate da coltellate e danni alla testa e alla nuca provocati da un tondino di ferro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autopsia shock: Daniela si difese, Bonfiglio chiede scusa Articoli correlati Leggi anche: I primi riscontri dall'autopsia, Daniela ha provato a difendersi prima di morire: Bonfiglio vuole chiedere scusa ai familiari Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'autopsia: tramortita e uccisa con 30 coltellate da BonfiglioSantino Bonfiglio ha tramortito l’ex colpendola alla nuca, prima di ucciderla con 30 fendenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Autopsia shock Argomenti discussi: Messina sotto shock: Daniela uccisa mentre aspettava il braccialetto elettronico che non c'era. Femminicidio a Messina: i primi esiti dell’autopsia, Daniela Zinnanti uccisa con 30 coltellateDaniela Zinnanti, la donna uccisa lunedì scorso a Messina dal suo ex compagno Santino Bonfiglio, avrebbe tentato di opporsi all’aggressione prima di morire. È quanto emerge tra i primi risultati dell’ ... strettoweb.com Femminicidio Daniela Zinnanti, l’autopsia conferma: Uccisa con 30 coltellate, ha lottato prima di morireL’autopsia eseguita sul corpo della vittima ha confermato la violenza dell’aggressione e suggerisce che la donna abbia tentato di difendersi prima di morire. affaritaliani.it