auto va a fuoco in piazza xxiv maggio

Ieri intorno alle 13:30 in piazza XXIV Maggio a Massa Marittima una Citroen C3 ha preso fuoco all’imbocco di via dei Chiassarelli, vicino al mercato del sabato mattina. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’auto, che è stata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

MASSA MARITTIMA Momenti di paura ieri intorno alle tredici e trenta all’imbocco di via dei Chiassarelli, lato piazza XXIV Maggio, dove si svolge il mercato del sabato mattina, per una vettura, una Citroen C3 andata a fuoco e completamente distrutta dalle fiamme. Il conducente dell’auto, mentre provvedeva al parcheggio della stessa fra altre vetture, si è accorto del principio di incendio che stava interessando il mezzo. Prontamente è riuscito a spostare la macchina sull’altro lato della strada completamente sgombro da vetture ed a dare l’allarme. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale che ha regolato il traffico nella zona, carabinieri e grazie all’intervento dei vigili di fuoco le fiamme sono state domate immediatamente ma ormai l’auto era andata distrutta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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