Auto va a fuoco in piazza XXIV maggio

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri intorno alle 13:30 in piazza XXIV Maggio a Massa Marittima una Citroen C3 ha preso fuoco all’imbocco di via dei Chiassarelli, vicino al mercato del sabato mattina. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’auto, che è stata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

MASSA MARITTIMA Momenti di paura ieri intorno alle tredici e trenta all’imbocco di via dei Chiassarelli, lato piazza XXIV Maggio, dove si svolge il mercato del sabato mattina, per una vettura, una Citroen C3 andata a fuoco e completamente distrutta dalle fiamme. Il conducente dell’auto, mentre provvedeva al parcheggio della stessa fra altre vetture, si è accorto del principio di incendio che stava interessando il mezzo. Prontamente è riuscito a spostare la macchina sull’altro lato della strada completamente sgombro da vetture ed a dare l’allarme. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale che ha regolato il traffico nella zona, carabinieri e grazie all’intervento dei vigili di fuoco le fiamme sono state domate immediatamente ma ormai l’auto era andata distrutta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

auto va a fuoco in piazza xxiv maggio
© Lanazione.it - Auto va a fuoco in piazza XXIV maggio

Articoli correlati

Piazza XXIV Maggio: sbanda con l'auto e danneggia gli arredi urbani, individuatoBeccato grazie alla videosorveglianza, l’automobilista che nella notte tra mercoledì e giovedì perdendo il controllo della sua vettura, ha causato...

Via XXIV Maggio si rifà il look: cantieri, divieti e deviazioni per 5Sommario: Da lunedì 23 febbraio riprendono a Montebelluna i lavori di risfaltatura di via XXIV Maggio, tra via Buziol e corso Mazzini.

The Fugitive Who Robbed 50 Banks: Byron Chubbuck | FBI Files Compilation

Video The Fugitive Who Robbed 50 Banks: Byron Chubbuck | FBI Files Compilation

Aggiornamenti e notizie su Auto va a fuoco in piazza XXIV maggio

Temi più discussi: Costa Masnaga, auto va improvvisamente a fuoco: salvi il guidatore e il passeggero; Auto va a fuoco in piazza XXIV maggio; Data alle fiamme l'auto della collega Silvia Di Silvio: l'atto sarebbe doloso, indagini in corso [VIDEO-FOTO]; Auto va a fuoco, la conducente si mette in salvo mentre le fiamme avvolgono il cofano. La donna terrorizzata chiama aiuto.

L'auto va a fuoco mentre paga il pedaggio al casello di Affi della A22Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Bardolino e Verona, per domare le fiamme divampate sul veicolo poco prima delle 13 di domenica ... veronasera.it

auto va a fuocoL'auto va improvvisamente a fuoco mentre salda il pedaggio in AutostradaSul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, giunti con una squadra dal distaccamento di Bardolino e con un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Verona. Le operazioni di spegnimento si sono ... nordest24.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.