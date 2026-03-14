Auto si ribalta a Garbagnate Monastero | paura per una 24enne

Una ragazza di 24 anni ha avuto un incidente a Garbagnate Monastero, quando la sua auto si è ribaltata lungo la strada tra Barzago e Costa Masnaga. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 in via Milano, vicino all’incrocio con via Como, in una zona boschiva. La giovane è rimasta coinvolta nel ribaltamento, che ha causato paura e disagio nella zona.

Una giovane donna è rimasta ferita nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo dopo essersi ribaltata con la sua auto lungo la strada comunale Barzago-Costa Masnaga Allarme in Brianza. Verso le 12.30 si è verificato un ribaltamento che ha coinvolto una sola persona lungo la strada che collega Barzago a Costa Masnaga, nel tratto di via Milano che attraversa una zona boschiva nei pressi dell'incrocio con via Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, che hanno supportato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza il veicolo. L'ambulanza della Croce Verde Bosisio e l'auto infermieristica hanno prestato le prime cure alla conducente direttamente sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Auto si ribalta nella notte: 24enne in codice rossoGrave incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 179 in località contrada Ponte Teano nel comune di Pontecorvo (Frosinone). Auto si ribalta sulla Novedratese a Mariano Comense: soccorso un 24enneSecondo le prime informazioni, all’arrivo dei soccorsi gli occupanti del veicolo erano già riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Contenuti e approfondimenti su Garbagnate Monastero Auto si ribalta a Garbagnate Monastero: paura per una 24enneUna giovane donna è rimasta ferita nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo dopo essersi ribaltata con la sua auto lungo la strada comunale Barzago-Costa Masnaga ... leccotoday.it Garbagnate: auto si ribalta, ferita la giovane alla guidaAvrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo della propria autovettura che – complice forse la pioggia battente – sarebbe ... casateonline.it