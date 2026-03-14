Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, i Carabinieri di Palmanova hanno fermato a San Giovanni un’auto rubata. Tre giovani sono stati denunciati perché guidavano il veicolo senza patente e senza autorizzazione. L’auto è stata restituita ai proprietari e i tre sono stati segnalati alle autorità competenti. La vicenda si è conclusa con le denunce ufficiali e il sequestro del veicolo.

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, tre giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Palmanova per aver guidato un’auto rubata senza possedere la patente. L’incidente si è verificato a San Giovanni al Natisone, dove una pattuglia ha fermato il veicolo sospetto durante un servizio di prevenzione dei furti in abitazione. L’indagine ha rivelato che l’automobile era stata sottratta poche ore prima a Mossa, nella provincia di Gorizia, e che nessuno dei tre occupanti aveva mai conseguito il documento di guida. Il mezzo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario dopo i controlli effettuati dai militari del nucleo radiomobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto rubata a Mossa, fermata a San Giovanni: tre senza

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