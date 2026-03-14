Auto in una scarpata nel Salernitano morta coppia di giovani

Due giovani sono morti ieri sera in un incidente stradale avvenuto in località Ripe Rosse, nel Comune di Montecorice, nel Cilentano. La vettura coinvolta è finita in una scarpata, provocando il decesso di un ragazzo nato nel 1997 e di una ragazza nata nel 2001. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’era più nulla da fare.

A causare il decesso dei due giovani sarebbe stato lo scontro con un altro veicolo, a seguito del quale l’auto sulla quale viaggiavano ha sfondato il guardrail, precipitando in una scarpata a picco sul mare. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Agropoli, intervenuti sul posto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto in una scarpata nel Salernitano, morta coppia di giovani Articoli correlati Auto sfonda il guardrail e precipita nel dirupo: morta una coppia di fidanzati nel salernitanoTragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ripe Rosse di Montecorice, nel Cilento. Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzatiTempo di lettura: 2 minutiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel... Una selezione di notizie su Auto in una scarpata nel Salernitano... Temi più discussi: Besana in Brianza, finisce in una scarpata con l’auto a Madesimo: 60enne in ospedale; Auto precipita per 60 metri in una scarpata a Farini: soccorsi sul posto, ma a bordo non c'è nessuno; Auto finisce in una scarpata sulla Statale 121 tra Agira e Regalbuto; Finisce con l’auto nella scarpata: muore 40enne. Con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzatiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ... msn.com Auto precipita in una scarpata nel Cilento, morta giovane coppia a MontecoriceDue giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime, entramb ... tg24.sky.it Dramma nella tarda serata di ieri lungo la strada delle Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice. Un violento incidente tra un’autovettura e un furgoncino ha provocato la morte di due giovani fidanzati originari di Capaccio Paestum. Dopo l’impatto, l’auto su cui - facebook.com facebook Auto precipita in un dirupo per 200 metri, morta coppia di fidanzati a #montecorice: avevano 24 e 29 anni x.com