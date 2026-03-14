Australia | blocco siti adulti la privacy in gioco

Sabato 14 marzo 2026, alle 21:00, il panorama digitale in Australia ha subito un cambiamento significativo con il blocco di numerosi siti per adulti. I principali portali del settore hanno infatti deciso di interrompere l’accesso ai residenti locali o di introdurre verifiche d’età molto invasive, modificando così le modalità di fruizione dei contenuti online nel paese.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 21:00, il digitale australiano si trasforma radicalmente mentre i principali portali per adulti bloccano l’accesso ai residenti locali o impongono verifiche d’età invasive. Questa nuova realtà segna un punto di svolta nella regolamentazione dei contenuti online, dove la protezione dei minori entra in conflitto diretto con la privacy degli utenti e la libertà di accesso. La misura ha già costretto piattaforme come Pornhub a mostrare solo contenuti adatti a tutti gli utenti non registrati, mentre siti come RedTube hanno interrotto completamente il servizio per il pubblico locale. L’introduzione di questi controlli ha generato una reazione immediata da parte degli utenti, che si trovano ora costretti a inviare selfie video o documenti d’identità per accedere ai contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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