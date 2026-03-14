Attilio Sandra e il Maestro Lo zen tra il monastero e una barchetta sul Po

Attilio, Sandra e il Maestro sono protagonisti di un racconto che attraversa il mondo dello zen, tra il monastero e una barchetta sul Po. L’autore, che ammette di avere poche nozioni sulla disciplina, ha incontrato il Maestro grazie a “Kung Fu Panda”. La narrazione si concentra su un’esperienza personale, senza approfondimenti teorici o interpretazioni, e si conclude con una riflessione sulla scoperta di un mondo nuovo.

Tra romance, giallo e fantascienza. Il perturbante freudiano di Sloane Piena confessione. Chi scrive ha scarse conoscenze in materia di zen, perlopiù ricavate dal cinema. Grazie a “Kung Fu Panda” ha conosciuto il Maestro Shifu, un panda rosso con il codino che vibra di rabbia, in contrasto con l’immagine dell’atteggiamento zen calmo e pacifico in ogni situazione, tocca poi ai discepoli districare le risposte non sempre cristalline. In “Una battaglia dopo l’altra”, Benicio del Toro viene chiamano “sensei”: rivoluzionario da giovanotto, ora accoglie e aiuta i poveretti che fuggono dal Messico in cerca di una vita meno miserabile. Neanche il... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Attilio, Sandra e il Maestro. Lo zen tra il monastero e una barchetta sul Po Articoli correlati Natale in Musica a Maddaloni con il Maestro Antonio BarchettaProseguono gli appuntamenti del ciclo natalizio dell’Associazione Culturale Musicale “A. Leggi anche: Maddaloni, ‘Epifania in Musica’ con il Maestro Antonio Barchetta