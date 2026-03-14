Attentato incendiario ad Aprilia arrestato un 30enne

Ieri pomeriggio, la squadra mobile di Latina e gli agenti del commissariato di Aprilia hanno arrestato un uomo di 30 anni proveniente dalla provincia di Roma. L’indiziato è sospettato di aver dato alle fiamme, dopo averla irrorata di benzina, l’auto di un pregiudicato residente in città. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo e il sequestro di alcuni materiali.

Ieri pomeriggio la squadra mobile della questura di Latina insieme agli agenti del commissariato di Aprilia hanno arrestato un trentenne originario della provincia di Roma, ritenuto gravemente indiziato di aver dato alle fiamme, dopo averla cosparsa di benzina, l’auto di un pregiudicato residente in via Ugo La Malfa, con l'intento di minacciarlo.Le fiamme, che in un primo momento avevano interessato anche un’altra autovettura, si erano subito estese fino a interessare una parte di solaio dell’appartamento sovrastante, dove abita ed era sottoposto agli arresti domiciliari il destinatario dell’attentato incendiario, di proprietà dell’Ater. I fatti erano avvenuti lo scorso 14 dicembre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Attentato incendiario allo studio dell’avvocato Gabriele Picano (Video) Attentato incendiario contro la ferrovia delle Olimpiadi: nessuna rivendicazione. Sabotaggio sicuro ma mano inespertaAbbadia Lariana (Lecco), 12 febbraio 2026 – Ancora nessuna rivendicazione per l'attentato incendiario dell'altra notte contro la ferrovia delle... Tutto quello che riguarda Attentato incendiario Temi più discussi: Attentato incendiario ad Aprilia, arrestato 30enne; SI VANTÒ DI AVER INCENDIATO L'AUTO DI AMARILLI: FINISCE IN CARCERE IL 31ENNE DI APRILIA; Attentato incendiario ad Aprilia, arrestato un 30enne; Aprilia, attentato ad Amarilli: un indagato. Attentato incendiario all'auto di Amarilli, il 31enne finisce in carcereIl Gip firma l'ordinanza di custodia cautelare dopo l'interrogatorio di ieri in Tribunale, il ragazzo è accusato di incendio doloso ... latinaoggi.eu Aprilia, attentato ad Amarilli: un indagatoUn attentato incendiario che aveva scosso, di nuovo, la città di Aprilia quello che a metà dicembre dello scorso anno, aveva distrutto una vettura parcheggiata sotto un palazzo di via Ugo La Malfa e p ... latinaoggi.eu Sant’Apollinare, denunciata una donna di 35 anni per attentato incendiario e minacce. #SantApollinare #Cronaca #Carabinieri - facebook.com facebook