Migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione nel centro di Roma, esprimendo il loro dissenso contro la riforma costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. Durante il corteo, hanno anche manifestato il proprio disaccordo con le politiche sulla guerra e con le posizioni del governo, adottando un atteggiamento di solidarietà su vari temi. La protesta si è conclusa con l’obiettivo di sostenere un voto contrario alla riforma e alle scelte del governo.

Migliaia di persone hanno sfilato nel centro di Roma per dire il “ no sociale ” al referendum sulla riforma costituzionale del 22 e 23 marzo, per dire no alla guerra e al governo Meloni. Il corteo, organizzato dal sindacato Usb, da Potere al Popolo, dai movimenti studenteschi come Cambiare Rotta e Osa, è partito da piazza della Repubblica intorno alle 15 e ha raggiunto piazza San Giovanni. “Intanto diciamo no al referendum che ci sarà fra una settimana – dichiara Guido Lutrario, dell’esecutivo nazionale Usb – diciamo anche no alla guerra, soprattutto perché c’è di fatto un sostegno politico, non c’è una condanna esplicita, il governo ha un atteggiamento complice nei confronti del conflitto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Atteggiamento complice su guerra e Gaza e referendum: la Costituzione è malata e per aiutarla votiamo no”: videoracconto del corteo di Roma

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