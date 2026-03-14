Il governo italiano sta monitorando attentamente la situazione legata alla guerra in Iran, con l’obiettivo di contrastare eventuali aumenti speculativi dei prezzi. Il ministro degli Esteri ha annunciato che tutte le misure necessarie saranno adottate per evitare che le speculazioni influenzino il mercato e ha confermato che l’Italia lavora attivamente per favorire un cessate il fuoco.

Il governo sta valutando tutte le misure necessarie per impedire aumenti speculativi dei prezzi legati alla guerra in Iran. A dirlo è il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo a margine di un’iniziativa del partito dedicata al referendum. Tajani ha spiegato che l’attenzione resta alta soprattutto in relazione a possibili criticità nello stretto di Hormuz, snodo strategico per i traffici energetici e marittimi. «Vigiliamo affinché non ci sia speculazione, chi specula sarà sanzionato», ha affermato il ministro, sottolineando la volontà dell’esecutivo di monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attacco all'Iran, Tajani su rincari e futuro: “Le speculazioni saranno sanzionate, l’Italia lavora al cessate il fuoco”

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