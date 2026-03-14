Attacco all' Iran missile colpisce eliporto dell' ambasciata Usa a Baghdad | il fumo e le fiamme

Un missile ha colpito l’eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata americana a Baghdad, secondo due funzionari della sicurezza irachena. Sul posto si sono sollevati fumo e fiamme, mentre le autorità stanno valutando i danni e le conseguenze dell’attacco. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai responsabili o alle eventuali motivazioni dell’episodio.

Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ ambasciata americana a Baghdad, hanno riferito due funzionari della sicurezza irachena. I filmati dell’Associated Press mostrano una colonna di fumo che si alza sabato mattina sul complesso dell’ambasciata. Il vasto complesso dell’ambasciata, una delle più grandi strutture diplomatiche statunitensi nel mondo, è stato ripetutamente preso di mira da razzi e droni lanciati dalle milizie allineate con l’Iran. Non c’è stato alcun commento immediato da parte dell’ambasciata americana a Baghdad. Venerdì, l’ambasciata ha rinnovato il suo allarme di sicurezza di livello 4 per l’Iraq,... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco all'Iran, missile colpisce eliporto dell'ambasciata Usa a Baghdad: il fumo e le fiamme Articoli correlati Iran, missile colpisce ambasciata Usa a Baghdad – La direttaProsegue l’offensiva di Usa e Israele contro l’Iran, e parallelamente proseguono gli attacchi iraniani a obiettivi Usa nei Paesi confinanti. Iran, Trump: "Attacchi aerei sull'isola di Kharg".Drone colpisce ambasciata Usa a BaghdadGli Usa prendono di mira l'isola strategica del Golfo Persico, da cui transita l'80% del petrolio di Teheran. Iran, quasi metà della potenza aerea USA schierata: siamo alla vigilia della guerra Tutto quello che riguarda Attacco all'Iran missile colpisce... Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra si allarga, missile verso la Turchia; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra. Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisiveDai Tomahawk a Thaad e Iron Dome: come stanno combattendo Usa, Israele e Iran. Missili, droni, difesa multistrato e il nodo degli arsenali ... adnkronos.com Attacco all'Iran, le notizie del 12 marzo 2026 | Primo discorso di Mojtaba KhameneiDue droni hanno colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. Poco dopo le 23 ora locale i droni iraniani si sono schiantati nel Kurdidstan iracheno colpendo il ristorante della struttura milita ... tg.la7.it L'apertura del fronte bellico in Iran e il conseguente blocco degli spazi aerei nell'area frenano il commercio. Nella Capitale la flessione è del 20-30 per cento - facebook.com facebook Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com