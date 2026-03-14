Atripalda | bici rubata il GIP blocca l’archiviazione

A Atripalda, il 7 gennaio 2025, una bicicletta elettrica è stata rubata. Dopo quattordici mesi di indagini, il GIP ha deciso di bloccare l’archiviazione del procedimento aperto contro ignoti. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari che coinvolgono le forze dell’ordine e la procura locale. La decisione del giudice rappresenta un passaggio importante nel percorso investigativo.

Il caso del furto di una bicicletta elettrica a Atripalda, avvenuto il 7 gennaio 2025, ha raggiunto una fase giudiziaria cruciale dopo quattordici mesi di attesa. I legali della vittima hanno contestato la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Avellino, chiedendo al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di disporre nuove indagini sommarie per individuare i responsabili. La vicenda ruota attorno a un cittadino di cinquant’anni che, dopo aver parcheggiato il mezzo in via Roma per fare acquisti, lo trovò scomparso. Nonostante la denuncia immediata ai Carabinieri, il Sostituto Procuratore Annecchini ha proposto di chiudere il fascicolo, una decisione che gli avvocati Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco hanno respinto con fermezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atripalda: bici rubata, il GIP blocca l’archiviazione Articoli correlati Furto di bici ad Atripalda: il caso arriva al GIP dopo 14 mesiIn data 7 gennaio 2025, un 50enne atripaldese parcheggiò la sua bici elettrica all’esterno di un negozio sito in via Roma, per fare delle compere. Norme incerte. Il gip dispone l’archiviazioneMilano, 10 febbraio 2026 – Il "contesto di assoluta novità" e "gli elementi di complessa interpretazione della normativa introdotta in materia di...