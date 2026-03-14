Atletico Ascoli | sfida a porte chiuse contro l’UniPomezia

Domani l’Atletico Ascoli affronta l’UniPomezia in una partita di Serie D che si giocherà a porte chiuse. La sfida si terrà allo stadio comunale di via Varrone, che non ha ottenuto la certificazione di agibilità. Questa decisione impedisce ai tifosi di assistere dal vivo all’incontro.

Domani l’Atletico Ascoli si ricongiunge al calendario della Serie D affrontando l’UniPomezia in una sfida che si disputerà a porte chiuse per la mancata certificazione di agibilità dello stadio comunale di via Varrone. Il ventitreenne difensore centrale Andrea Feltrin, giunto da un ottimo momento di forma, ha chiarito come la squadra intenda gestire la pausa post-Torneo di Viareggio e le insidie dell’impianto non omologato. La ripresa delle attività calcistiche dopo la tregua estiva impone una valutazione attenta dello stato fisico e mentale dei giocatori, soprattutto quando il campo di gioco presenta limitazioni strutturali significative. La decisione di giocare senza pubblico cambia radicalmente la dinamica dell’incontro, trasformando una gara di routine in una prova di adattamento tattico e psicologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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