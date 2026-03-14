ASUIT | concorso formazione stipendio 30k scadenza marzo

L’ASUIT di Trento ha annunciato l’apertura delle candidature per un concorso pubblico rivolto a collaboratori amministrativi nel settore formativo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12.00 del 27 marzo 2026. Il procedimento riguarda una posizione con uno stipendio di circa 30.000 euro e si rivolge a chi desidera lavorare nel settore della formazione.

Entro il 27 marzo 2026 alle ore 12.00, l’ASUIT di Trento apre le candidature per un concorso pubblico rivolto a collaboratori amministrativi nel settore formativo. La procedura mira a selezionare personale con competenze specifiche nella progettazione e gestione dei processi formativi in ambito sanitario, offrendo un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione annua lorda che supera i 30.000 euro. I requisiti includono lauree specifiche nelle scienze dell’educazione o della psicologia del lavoro, oltre al possesso della cittadinanza italiana o UE. L’iter selettivo prevede una possibile prova preselettiva sotto forma di questionario a risposta multipla, seguita da una prova scritta su temi specifici e una prova orale finalizzata alla verifica delle attitudini professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASUIT: concorso formazione, stipendio 30k, scadenza marzo Articoli correlati “PretenDiamo Legalità”, al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole. Scadenza lavori il 28 marzoNel quadro delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e del... Scuola e territorio: il nuovo concorso del MIM per valorizzare le eccellenze del Made in Italy tra gli studenti. Scadenza il 30 marzoIl Ministero dell'Istruzione ha lanciato un concorso nazionale sul Made in Italy per le scuole superiori, con scadenza il 30 marzo 2026. Una selezione di notizie su ASUIT concorso formazione stipendio 30k... Argomenti discussi: Concorso Vice Ispettori Polizia di Stato 2026 da 1000 posti: Ulteriore Rinvio pubblicazione diario della prova scritta; ASUIT Trentino: concorso per collaboratori amministrativi (formatori). ASUIT Trentino: concorso per collaboratori amministrativi (formatori)L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT) di Trento ha indetto un concorso e contestuale selezione pubblica per collaboratori amministrativi professionali – settore formativo. E ... ticonsiglio.com