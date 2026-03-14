I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno presentato una richiesta di verifiche riguardo all’uso degli spazi nel complesso di via San Faustino 155, conosciuto come Windsor Park. La richiesta riguarda l’associazione Nuova Generazione, un’organizzazione islamica che si riunisce da tempo nei locali al piano terra del complesso residenziale. La questione solleva dubbi sulla destinazione degli spazi e sulla loro natura.

Nel mirino la sede dell'Associazione Nova Generazione situata al pian terreno del complesso Windsor Park. I meloniani puntano il dito contro gli accessi “per soli uomini” e chiedono di verificare la destinazione d'uso I consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono lumi sulla situazione degli spazi del Windsor Park - il grande complesso di via San Faustino 155 - in uso all'Assciazione Nuova Generazione, un'associazione islamica che da diverso tempo si riunisce nei locali al piano terra del complesso residenziale. Il tema sollevato dai meloniani riguarda il reale utilizzo di quegli spazi: come sovente accade in questi casi, il punto riguarda l'utilizzo predominante o meno legato ad attività di culto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Windsor park, la polemica: "Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche""Al Windsor Park c’è una associazione che apparentemente opera come realtà culturale impegnata nell’integrazione ma che, tuttavia, viste le...

Contenuti e approfondimenti su San Faustino

Discussioni sull' argomento Associazione culturale o moschea?, FdI chiede verifiche in via San Faustino; Windsor park la polemica | Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche.

Moschea, Teso ribadisce lo stop ma apre all'idea di un centro islamico: «Quel luogo deve essere dedicato all'integrazione vera»SAN DONÀ - «No alla moschea, sì al centro culturale». Lo chiarisce il sindaco Alberto Teso dopo che nei giorni scorsi ha ricevuto una delegazione dell'associazione musulmana Arrahma. Il centro ... ilgazzettino.it

Moschea di San Siro e i post su Facebook, l’associazione si difende: Sarà un polo culturale. Ma i residenti sono preoccupatiMilano, 16 gennaio 2025 – Un corridoio a cielo aperto conduce a un capannone, ex autorimessa inutilizzata da anni che ora è un’area di cantiere. Fuori, sulla strada, ieri mattina c’erano due grosse ... ilgiorno.it

Scritte sataniche sui muri e sulla chiesa di San Faustino: tre denunciati, foglio di via per due Il Questore di Viterbo dispone misure di prevenzione dopo gli imbrattamenti nel centro https://www.viterbonews24.it/news/scritte-sataniche-sui-muri-e-sulla-chiesa-di-s - facebook.com facebook

STENDARDO DELLE SANTE CROCI CON SAN FAUSTINO E SAN GIOVITA, del pittore #IlMoretto, anno 1520-1522, Olio su tela, 244 × 152 cm, @BresciaMusei, Pinacoteca Tosio Martinengo, #Brescia). #SanFaustino. #15febbraio. x.com