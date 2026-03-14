Assegno Unico marzo 2026 | date pagamenti e arretrati ISEE

Sabato 14 marzo 2026 alle 03:38, si svela il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale destinato ai figli a carico, con una modifica importante legata all’aggiornamento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le date degli assegni per marzo 2026 sono state comunicate e si attendono eventuali arretrati legati a questa modifica.

Sabato 14 marzo 2026, ore 03:38: il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico si sta avviando verso una svolta cruciale legata all’aggiornamento dell’ISEE. Le prime disposizioni di accredito sono previste tra il 19 e il 20 marzo, seguite da un flusso progressivo che durerà fino alla fine del mese. Per le famiglie che non hanno ancora presentato la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’erogazione avverrà con l’importo minimo di 58,30 euro, ma esiste una finestra temporale precisa per recuperare gli arretrati. Il calendario degli accrediti: chi riceve prima e chi aspetta. L’INPS ha strutturato l’erogazione di marzo in modo scalare, evitando che tutti i beneficiari ricevano i fondi nello stesso istante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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