I peshmerga affermano di attendere il crollo dell’Iran prima di intervenire, mentre si discute dell’operazione Furia Epica, descrivendola come un’occasione unica e senza alternative per colpire i pasdaran. La frase riflette una posizione che vede nell’instabilità del paese una possibilità di azione militare, alimentando un dibattito ancora aperto sulla strategia e i tempi di intervento.

“Colpire solo i leader del regime non basta. L’Iran non è il Venezuela”. Intervista ad Aso Saleh, portavoce del più grande partito armato del Kurdistan iraniano Se c’è qualcuno convinto almeno quanto gli americani e gli israeliani che l’operazione Furia epica sia “l’occasione senza scelta”, quella unica nella vita per sollevare i pasdaran, bisogna andarlo a cercare tra le montagne che dividono l’Iraq dall’Iran. E’ lì che i peshmerga iraniani aspettano il loro momento per entrare in azione, per aprire un altro fronte direttamente all’interno dell’Iran. Nei giorni scorsi, la Cnn aveva riferito di una rivolta interna al paese foraggiata dalla Cia, con i peshmerga a fare da capofila. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Aspettiamo che l’Iran diventi uno stato fallito per attaccare", ci dicono i peshmerga

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