Asola premia i nati 2025 | libro tessera e chiave

Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza, il comune di Asola ha organizzato una cerimonia per premiare i bambini nati nel 2025. Durante l’evento, i piccoli riceveranno un libro, una tessera e una chiave simbolica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge le famiglie e le istituzioni del territorio.

Asola accoglie ufficialmente i bambini nati nel 2025 durante la Giornata Nazionale della Gentilezza, un evento previsto per sabato 21 marzo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Cor et Amor e sostenuta dal Comune, mira a radicare valori di rispetto reciproco fin dai primi mesi di vita dei nuovi cittadini. Ogni piccolo riceverà un kit contenente un libro in dono, una tessera per la biblioteca comunale e un attestato con la chiave della gentilezza della Città. La mattinata includerà anche visite guidate all’Asilo nido Topolino e il laboratorio sensoriale TAM TAM BUM: i suoni e le parole, curato dalla Cooperativa Viridiana. L’investimento sociale come risposta alla crisi demografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asola premia i nati 2025: libro, tessera e chiave Articoli correlati Imperia: 94 alberi per i nati del 2025Il comune di Imperia sta per trasformare la nascita di ogni neonato nel 2025 in un atto concreto di tutela ambientale, con la piantumazione di un... Ausl Toscana Centro, 6.177 nuovi nati nel 2025Firenze, 2 gennaio 2026 – Nel 2025 nei sei punti nascita dell’Ausl Toscana Centro sono venuti alla luce 6.