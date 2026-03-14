Venerdì 13 marzo 2026, su Rai1, il programma The Voice Generations ha attirato un certo numero di spettatori, con una percentuale di share ancora da comunicare. La trasmissione ha coinvolto il pubblico in una serata dedicata alla musica e ai talent vocali. I dati di ascolto sono stati rilevati e resi noti dall'emittente, senza ulteriori dettagli sui numeri precisi.

Nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Aquaman incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La Pelle del Mondo segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MesterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Survivor fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 13 Marzo 2026

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