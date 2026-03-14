Ascolti TV | Venerdì 13 Marzo 2026 The Voice Generations svetta al 22.8% la maratona di Io Sono Farah 16.5%

Venerdì 13 marzo 2026, su Rai1, The Voice Generations ha ottenuto unaudience di 3.233.000 spettatori con una percentuale del 22,8%. La maratona di Io Sono Farah ha registrato 1.652.000 spettatori, pari al 16,5%. La serata televisiva ha visto queste due trasmissioni dominare gli ascolti, mentre altri programmi si sono confrontati con numeri più bassi.

Nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share dalle 21:59 alle 00:17. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.786.000 spettatori con uno share del 16.5% dalle 22:04 alle 1:40. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 650.000 spettatori pari al 3.5% e Oltre il Paradiso 487.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Aquaman incolla davanti al video 843.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 La Pelle del Mondo segna 464.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.101.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 941.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 MasterChef ottiene 338. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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