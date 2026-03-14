ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 | THE VOICE GENERATIONS 22,8% CHIUDE IO SONO FARAH 16,5% QUARTO GRADO 8,8% DE MARTINO 23,4% VS SCOTTI 24,2%

Venerdì 13 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto il programma The Voice Generations ottenere il 22,8% di share, mentre il finale di Io Sono Farah si è fermato al 16,5%. Quarto Grado ha registrato l’8,8%, con De Martino al 23,4% e Scotti al 24,2%. La serata televisiva è stata dominata da Scotti e De Martino, con programmi che hanno attirato diversi spettatori.

ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 13 marzo 2026 con The Voice Generations e il gran finale di Io Sono Farah. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – 219 11.40 + 653 15.90 Tg1 – 980 20.10 UnoMattina – 724 16.70 Storie Italiane – 773 18.90 Storie Italiane – 917 18.20 É Sempre Mezzogiorno! – 1629 17.80 Tg1 – 2943 25.10 Tg1 Economia – 2340 20.60 La Volta Buona – 1561 14.60 La Volta Buona – 1771 19.80 Tg1 – 1607 18.50 Il Paradiso delle Signore – 1632 20.00 Pres. Vita in Diretta – 1545 19.50 Vita in Diretta – 2023 21.20 L’Eredità – 3413 26.00 L’Eredità – 4862 29. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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