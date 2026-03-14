Ascoli hub nazionale | Lusek guida la Protezione Civile

Ascoli diventa il centro nazionale della Protezione Civile con la nomina di Francesco Lusek a direttore tecnico del settore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. La scelta rafforza il ruolo di Ascoli come punto di riferimento per attività logistiche e formative a livello nazionale. Lusek assume questa posizione in un momento di importante riconoscimento per la città nel settore della protezione civile.

La nomina di Francesco Lusek a direttore tecnico nazionale del Settore Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Bersaglieri segna una svolta strategica per Ascoli, che diventa polo logistico e formativo su scala nazionale. Questo incarico, delineato alla fine del 2025 dal presidente Nicola Tota e ufficializzato durante un seminario tenutosi recentemente nella città marchigiana, colloca il territorio al centro della pianificazione delle iniziative operative ed educative per l’intera nazione. La decisione non è isolata ma si inserisce in un percorso di rafforzamento istituzionale che vede la città assumere un ruolo capofila nel progetto ‘Sisma’, finalizzato al potenziamento della rete dell’emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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