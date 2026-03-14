Questa mattina il Comune di Ascea ha iniziato con un intervento manuale per la pulizia della spiaggia prima delle festività pasquali. Operai e volontari sono impegnati a rimuovere rifiuti e detriti lungo la litoranea, preparando la spiaggia per l’arrivo dei visitatori. L’intervento mira a garantire un ambiente pulito e accogliente in vista delle prossime festività.

Il Comune di Ascea ha avviato questa mattina il primo intervento manuale per la pulizia della spiaggia. L’operazione, parte di un programma più ampio di manutenzione del litorale, mira a rimuovere plastica e materiali ingombranti prima dell’arrivo dei mezzi meccanici. La scelta strategica punta a preparare l’arenile in vista del periodo pasquale, garantendo uno spazio ordinato e accogliente per cittadini e visitatori. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la tutela ambientale, evitando che i rifiuti si disperdano ulteriormente nell’ambiente. L’assessore all’Ambiente, Filippo Dragone, ha ringraziato l’azienda Velia Ambiente e il responsabile Valentino Feola per la professionalità dimostrata dagli operatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascea: pulizia manuale della spiaggia prima del Pasqua

Articoli correlati

Pulizia della spiaggia ad Ascea, avviato il primo intervento manualeLa scelta di iniziare con una pulizia manuale nasce dalla volontà di rimuovere con particolare attenzione plastica, rifiuti e materiali ingombranti...

Pulizia della spiaggia e salvamento: c’è l’intesaUn mese allo start della pulizia della spiaggia, l’Amministrazione detta i tempi: "Città pronta per il raduno primaverile delle Harley".

Tutti gli aggiornamenti su Ascea pulizia manuale della spiaggia...

Argomenti discussi: Ascea, pulizia della spiaggia: avviato il primo intervento manuale.

Pulizia, in centro a Stradella torna lo spazzamento manualeStesso gestore ma nuovi servizi per Stradella e Broni. Si è conclusa la procedura per l’assegnazione, da parte della Broni-Stradella Pubblica, del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato di ... laprovinciapavese.gelocal.it

Ascea, interventi di pulizia per spiagge e strade: operazione per decoro e sicurezzaIn vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1° maggio, i comuni costiero del Cilento si preparano al meglio. Ad Ascea sono stati avviati interventi di pulizia lungo il litorale, con ... ilmattino.it