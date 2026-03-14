Arte urbana e sculture sempre più in risalto arriva la cartoguida Ancona a cielo aperto

Ancona presenta la cartoguida “Ancona a cielo aperto”, uno strumento che evidenzia le sculture e l’arte urbana presenti negli spazi pubblici della città. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura, invita i cittadini e i visitatori a scoprire il patrimonio artistico locale attraverso percorsi tematici. La guida punta a valorizzare il patrimonio artistico e a offrire un modo nuovo di esplorare la città.

Per l'assessore alla Cultura Marta Paraventi «Questa mappa rende visibile un patrimonio già presente e apre la possibilità di sviluppare itinerari culturali capaci di connettere contemporaneità e attrattività» La cartoguida propone un percorso tra luoghi della quotidianità dove negli anni artisti diversi hanno lasciato un segno permanente nello spazio urbano, trasformando parti della città in un patrimonio artistico accessibile a tutti. L’obiettivo è rendere riconoscibile e leggibile questo patrimonio diffuso e invitare a osservare con uno sguardo nuovo luoghi che fanno parte della vita di ogni giorno. Spiega l’assessore alla Cultura Marta Paraventi: «Con la cartoguida ‘Ancona a cielo aperto’ mettiamo a disposizione della città uno strumento che permette di leggere in modo nuovo la presenza dell’arte nello spazio urbano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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