Arte | addio al gallerista Carlo Frittelli

È deceduto a Firenze all’età di 91 anni il gallerista Carlo Frittelli, figura di rilievo nel mondo dell’arte contemporanea e del secondo Novecento. Frittelli era noto per aver gestito una galleria che ha contribuito a promuovere artisti italiani e internazionali, lasciando un segno significativo nel panorama artistico locale e nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore culturale.

Aveva 91 anni. Ha reso la sua galleria un punto di riferimento internazionale il secondo Novecento È morto a Firenze a 91 anni il gallerista Carlo Frittelli, punto di riferimento per l’arte contemporanea e del secondo Novecento. Nato il 2 gennaio 1935, aveva avviato in città il Centro d’arte Spaziotempo in piazza Peruzzi.Nel 2006, insieme al figlio Simone (oggi direttore), aveva inaugurato la Frittelli Arte Contemporanea nella sede di via Val di Marina 15, a Novoli: circa 2.000 mq ristrutturati dall’architetto Adolfo Natalini, con area permanente “Le Stanze” e un piccolo auditorium per video, incontri e seminari. Nipote del pittore ottocentesco Raffaello Sorbi, Frittelli ha unito in carriera esperienze di artista e collezionista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati L’arte che cura al San Gerardo. Il sorriso di Carlo rivive in due opereIl San Gerardo ricorda Carlo Acutis, il giovane milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante a ottobre del 2006 e proclamato santo da Papa... Leggi anche: Addio al restauratore Benigni, una lunga fedeltà all’arte