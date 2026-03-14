Arrivano gli Oscar al miglior casting | di cosa parliamo?

Quest'anno, per la prima volta, viene assegnato l'Oscar al miglior casting, un riconoscimento che premia il miglior team che si occupa di selezionare gli attori per un film. La statuetta viene consegnata durante la cerimonia, che si svolge a Los Angeles, coinvolgendo professionisti di diverse nazionalità. Si tratta di un premio che valorizza il ruolo di chi contribuisce alla creazione di un cast efficace e coerente con il progetto cinematografico.

Un conto è vincere un Oscar (detta così sembra una sciocchezza.), un altro è essere il primo o la prima a vincere quello specifico riconoscimento. Questo è quello che accadrà domenica sera, quando per la prima volta dopo 24 anni una nuova categoria sarà premiata a Los Angeles: il casting. Non accadeva dal 2002, quando esordì il premio per il miglior film d’animazione, vinto in quell’occasione da Shrek. Bene, ma di che si parla? Cosa vuol dire? E poi, che differenza c’è tra casting e cast? Cosa si intende per “buon casting”? Un lavoro che per sua natura sembra nascosto. E forse proprio mantenere questa invisibilità lo rende ostico da decifrare ma al contempo riuscito nel suo intento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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