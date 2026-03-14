Arresto dopo inseguimento | 2,5g di eroina sequestrati a San

Durante un inseguimento nel centro di San Benedetto del Tronto, un uomo è stato fermato dalla polizia e arrestato. Nella sua disponibilità sono stati trovati e sequestrati circa 2,5 grammi di eroina, ritenuta droga destinata allo spaccio. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Un inseguimento ad alta velocità ha scosso il centro di San Benedetto del Tronto, portando all’arresto immediato di un cittadino locale per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto si è concluso con la cattura in un parcheggio commerciale e il sequestro di eroina e strumenti di confezionamento. La cronaca di questo sabato 14 marzo 2026 riporta i dettagli di un’azione iniziata nel primo pomeriggio del 3 marzo scorso, dove l’attività di contrasto allo spaccio ha portato a fermare un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Mentre le unità operative bloccavano l’acquirente segnalato alla Prefettura, altre pattuglie hanno costretto lo spacciatore alla resa dopo una corsa pericolosa che ha attraversato vie pedonali e ciclabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arresto dopo inseguimento: 2,5g di eroina sequestrati a San Articoli correlati San Marino, inseguimento e arresto: ladro aggredisce un agente, finisce in ospedale dopo una fuga rocambolesca.Un uomo di 33 anni, cittadino albanese con una storia criminale alle spalle, è stato arrestato dalla polizia civile di San Marino sabato sera, a... Nove chili di eroina e contanti nascosti: scatta l’arresto dopo mesi d’indaginiTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arresto dopo Temi più discussi: Notte di follia a Foggia, non si ferma all'alt e scappa: un arresto dopo rocambolesco inseguimento - FoggiaToday; Breve inseguimento dopo un tentato furto in una villetta, a bordo del veicolo c'era il kit del perfetto truffatore; Fuga nella notte e tentativi di speronamento: 18enne arrestato dopo inseguimento; Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento. In due bloccati dopo lungo inseguimento, terzo arresto carabinieri per fuga pericolosaA Giugliano in provincia di Napoli,i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. (ANSA) ... ansa.it Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimentoUna scena da far west. A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga ... msn.com Il 68enne, dopo il doppio arresto cardiaco e le cure del caso, è stato trasferito in ospedale dove si trova sotto osservazione - facebook.com facebook