Un uomo di 31 anni, di nazionalità algerina e irregolare in Italia, è stato fermato due volte in poche ore sulla Costiera Sorrentina. Nella mattinata di ieri, è stato arrestato per un furto, poi è stato liberato e di nuovo arrestato nel pomeriggio, sempre per un altro furto. La vicenda si è svolta nel corso della stessa giornata, coinvolgendo le forze dell'ordine nella gestione di due procedimenti distinti.

Arrestato, liberato e arrestato di nuovo nel giro di poche ore. Non è un gioco di parole ma quanto accaduto nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, sulla Costiera Sorrentina, dove un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato due volte per furto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici, è stato protagonista di due distinti episodi tra Sorrento e Meta, entrambi legati al furto di mezzi elettrici. Il primo episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino a Sorrento. Il 31enne è stato sorpreso mentre tentava di rubare un monopattino elettrico appartenente a una donna. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Arrestato, liberato e arrestato di nuovo: doppio furto sulla Costiera Sorrentina

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