Arrestato a Renazzo | 5 anni per mafia arrestato nel 2026

A Renazzo, nel Ferrarese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni nel 2026. La polizia ha eseguito una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per associazione mafiosa e detenzione di armi. L'arresto è stato effettuato nel centro del paese, portando a termine un procedimento giudiziario che aveva portato alla condanna definitiva.

Nel cuore del Ferrarese, i carabinieri di Renazzo hanno arrestato un uomo di 46 anni. La misura esegue una condanna definitiva a cinque anni per associazione mafiosa e detenzione di armi. L’uomo, originario della Campania ma residente in provincia di Ferrara, era sotto custodia domiciliare dal 2021. Ora è stato trasferito al carcere dell’Arginone. I fatti risalgono a reati commessi fino al 2019 nella provincia di Napoli. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha emesso l’ordine di carcerazione. I Carabinieri hanno notificato l’esecuzione immediata della pena detentiva. Non si tratta di un semplice arresto preventivo, ma dell’applicazione di una sentenza già definitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arrestato a Renazzo: 5 anni per mafia, arrestato nel 2026 Articoli correlati Mafia, sedici anni dopo l’agguato arrestato per tentato omicidio 59enne dei “Barcellonesi”I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne,... Mafia e business degli oli, la Cassazione dà ragione alla Dda: arrestato 48enneLECCE – C’è una storia nella storia all’interno del percorso che ha portato all’accorpamento di due procedimenti, scaturiti dalle inchieste separate... CATTURATO LEONARDO GESUALDO DETTO IL VAVOSO, L'ULTIMO LATITANTE DELLA MAFIA FOGGIANA