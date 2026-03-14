Un giovane di 20 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver lanciato un'arma e un coltello sui binari quando ha visto gli agenti. L’arresto è stato eseguito per detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. L’episodio si è verificato in una zona frequentata, dove gli agenti sono intervenuti tempestivamente per bloccare il giovane.

Tarantini Time Quotidiano Un ventenne tarantino è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. Il giovane era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile nell’ambito di una serie di attività investigative finalizzate al contrasto della diffusione di armi e munizioni nella criminalità locale. Gli investigatori avevano concentrato l’attenzione sul ventenne e hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione. Gli agenti hanno quindi circondato lo stabile, situato nelle vicinanze della linea ferroviaria Taranto-Brindisi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arma e coltello lanciati sui binari alla vista della Polizia: arrestato 20enne

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