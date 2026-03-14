Arisa in Sicilia | due concerti nel 2026 a Zafferana

In Sicilia, nel 2026, si terranno due concerti di Arisa a Zafferana. La cantante, nota per le sue interpretazioni nel panorama pop italiano, ha annunciato gli eventi attraverso i canali ufficiali. Gli spettacoli sono programmati per la prossima estate e attireranno un pubblico appassionato. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’organizzazione.

L’estate musicale siciliana si prepara ad accogliere una delle voci più iconiche della scena pop italiana. Arisa ha confermato due date estive per il 2026: il 2 agosto a Zafferana Etnea e il 3 agosto a Palermo. Queste tappe rappresentano un’opportunità concreta per riattivare l’economia locale attraverso la cultura. La cantante, protagonista di un recente successo sanremese con il brano Magica Favola, porta nel tour le sue recenti vittorie commerciali. Il singolo si è posizionato nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana, dimostrando una vitalità che va oltre i palchi televisivi. Il motore economico dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arisa in Sicilia: due concerti nel 2026 a Zafferana Articoli correlati Leggi anche: Zafferana Etnea, numeri, sorrisi e solidarietà: grande partecipazione alla tombolata al Parco Sicilia in Miniatura Arisa: 14 concerti in luoghi storici, inizia a PiacenzaIl tour estivo della cantante Arisa prenderà il via a Piacenza, presso Palazzo Farnese, la sera del 28 giugno 2026. Una selezione di notizie su Arisa in Sicilia due concerti nel 2026... Argomenti discussi: Arisa in concerto, due appuntamenti in Sicilia; Arisa torna in Sicilia: ufficiali le date di Zafferana Etnea e Palermo per il tour 2026. Arisa annuncia le date del tour estivo: doppia serata in SiciliaPALERMO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settiman ... livesicilia.it