Il tour estivo della cantante Arisa inizierà il 28 giugno 2026 a Piacenza, presso il Palazzo Farnese. Sono previsti 14 concerti in diversi luoghi storici italiani, con tappe programmate in varie città. L'artista annuncia l'inizio delle sue esibizioni in un contesto che valorizza i luoghi di interesse culturale e architettonico. La serie di concerti si estenderà nel corso dell'estate.

Il tour estivo della cantante Arisa prenderà il via a Piacenza, presso Palazzo Farnese, la sera del 28 giugno 2026. Questo appuntamento segna l’inizio di una serie di quattordici concerti in spazi aperti che attraverseranno diverse regioni italiane. La prevendita dei biglietti aprirà alle ore 16 del venerdì 13 marzo attraverso la piattaforma Ticketone e nei punti vendita fisici, con un’eccezione per la data di Sampeyre, disponibile dal 20 marzo. L’evento non è solo un semplice concerto, ma rappresenta il lancio del nuovo capitolo artistico legato all’album Foto Mosse, previsto per l’uscita il 17 aprile. Sul palco saranno eseguiti brani storici come Sincerità, La notte e Controvento, oltre alla recente Magica Favola e a nuove composizioni inedite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arisa: 14 concerti in luoghi storici, inizia a Piacenza

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