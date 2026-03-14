Arianna Meloni critica il Partito Democratico, accusandolo di aver cambiato posizione sulla giustizia solo per ottenere voti. La numero due di Fratelli d’Italia afferma che la riforma rafforza la magistratura, rendendola più autonoma, ma precisa che non si tratta di un giudizio sul governo in carica. La discussione si concentra sui cambiamenti nel settore giudiziario e sulle posizioni politiche.

Arianna Meloni è reduce dalla manifestazione del comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati al teatro Franco Parenti di Milano. Ha qualche linea di febbre, ma accetta di parlare con La Verità della riforma della giustizia, del rapporto con le opposizioni e dello scenario internazionale. «Nonostante il tentativo di fuorviare il dibattito con inutili polemiche, quando si entra nel merito ci si accorge che si tratta di una buona riforma. Una riforma che dà forza alla magistratura, rendendola più libera e indipendente dalla politica e dalle correnti politicizzate. Inoltre, con l’istituzione dell’Alta corte disciplinare, i magistrati pagano per gli errori che commettono. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Arianna Meloni: «Sulla giustizia il Pd ha cambiato idea solo per raggranellare qualche voto»

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