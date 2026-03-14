Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, si dice fiduciosa riguardo all’esito del referendum, affermando che il risultato sarà favorevole al Sì. Nell’ambito delle sue dichiarazioni, Meloni sottolinea che, dopo questa vittoria, si procederà con l’avvio del progetto di premierato. La sua posizione si inserisce nel clima politico attuale, con il dibattito ancora aperto sui temi proposti.

“Vincerà il sì, sono piuttosto ottimista”. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, esprime il suo ottimismo sull’imminente partita referendaria. Intervista da la Verità, analizza nel merito le questioni chiamate in causa dalla riforma della giustizia, riforma “epocale” per modernizzare l’Italia, come più volte spiegato e sottolineato dalla premier. Si inizia dai sondaggi sul Sì e sul No, affermando: “Non mi risulta” che oggi il voto sia di nuovo in bilico. Si passa alla politicizzazione dei quesiti referendari. “Certamente, c’è chi ha trasmesso un messaggio fazioso, spostando il dibattito sul piano politico e contro il governo, più che sul merito della legge”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni dà la carica: “Sono ottimista, vincerà il Sì. E dopo, avanti con il premierato”

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