A Arezzo, tra via Genova e l’area della Coop, alcune persone segnalano un forte ronzio che si avverte anche con le finestre chiuse. La sera, il quartiere si riempie di rumori insoliti, tra il canto di rospi e lavori in corso nei cantieri vicini. Sul web sono state condivise diverse testimonianze di chi afferma di aver percepito suoni misteriosi, alimentando voci tra curiosità e sconcerto.

Da qualche sera, tra via Genova e la zona della Coop, c’è chi giura di sentirsi nelle “X-Files”. Un ronzio forte, continuo, che si sente anche con le finestre chiuse e che ha fatto scattare il tam tam sui social. A lanciare la domanda è stata una residente, Cinzia, che ha pubblicato pure un video per capire da dove arrivi quel rumore che, a suo dire, va avanti da diverse sere. E da lì s’è scatenato il classico “processo popolare da Facebook”. C’è chi dice: “Son rospi e rane, è il periodo dell’amore”, e in effetti qualcuno sostiene che quando partono a cantare fanno un concerto che pare un motorino acceso sotto casa. Altri però storcono il naso: “Oh ma che rospi e rospi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, oh che baccano la sera: misterioso ronzio verso la Coop, il quartiere impazzisce tra rospi, cantieri e… alieni

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