Arezzo nasconde in bocca ovuli di cocaina ed eroina per sfuggire al controllo nel parco del Pionta

Un uomo di 30 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato ad Arezzo nel parco Pionta mentre nascondeva in bocca ovuli di cocaina e eroina. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e una somma di denaro. L’arrestato è stato condotto in commissariato e i materiali sono stati messi sotto sequestro.

Un arresto ad Arezzo, dove un uomo di origini nigeriane è stato fermato nei pressi del parco Pionta, dopo essere stato trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina, oltre a denaro contante, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella tarda mattinata di tre giorni fa, durante un servizio di controllo nei pressi del parco del “Pionta”. Gli agenti della Volante hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha cambiato improvvisamente direzione tentando di nascondersi tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arezzo, nasconde in bocca ovuli di cocaina ed eroina per sfuggire al controllo nel parco del Pionta Articoli correlati Spaccio al Pionta: arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in boccaProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nell’area del parco del Pionta. Arezzo: 10 ovuli di droga nascosti in bocca, arrestato 30enne al parco del PiontaAREZZO – La Polizia ha arrestato ad Arezzo un 30enne di origini nigeriane perché in bocca aveva dieci involucri termosaldati contenenti cocaina ed...