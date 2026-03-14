archiviare la guerra e costruire la memoria digitale del conflitto il caso ucraina

La guerra in Ucraina coinvolge non solo combattimenti e scontri armati, ma anche la creazione di una memoria digitale del conflitto. Le immagini, i video e le testimonianze vengono raccolti e archiviati per documentare gli eventi e preservare la storia. Questo processo permette di conservare traccia di ciò che accade, anche a distanza di tempo, e di mettere nero su bianco una narrazione che resterà nel tempo.

La guerra in Ucraina non si combatte solo sul campo di battaglia. Si combatte anche sul terreno della memoria. Dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, il conflitto ha generato una quantità senza precedenti di materiali digitali: video girati con smartphone, fotografie, messaggi sui social network, immagini satellitari, registrazioni audio, testimonianze raccolte quasi in tempo reale. Per la prima volta nella storia europea contemporanea una guerra viene documentata quasi interamente attraverso strumenti digitali accessibili al pubblico. Questo flusso continuo di immagini e dati non è soltanto una cronaca immediata del conflitto: sta diventando la base di un nuovo tipo di archivio storico, costruito mentre gli eventi sono ancora in corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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