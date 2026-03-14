Gli arbitri hanno deciso che il fallo di mano di Ricci durante il derby di Milano non costituisce un rigore. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiarendo che l’episodio non ha portato a un penalty. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni è stato reso noto pubblicamente, lasciando così la questione senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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© Napolipiu.com - Arbitri confermano: il fallo di mano di Ricci nel derby di Milano non è rigore.

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