Aquila | il 14 marzo si pretenderà la pace in piazza

Il 14 marzo alle 18, in piazza Regina Margherita nell’Aquila, si terrà un presidio organizzato per chiedere un cessate il fuoco immediato e senza condizioni. L’evento coinvolge cittadini e associazioni locali che si riuniranno per manifestare la loro richiesta di pace. La manifestazione è prevista nel centro della città e durerà fino a sera.

Un presidio si preparerà sabato 14 marzo alle ore 18 in piazza Regina Margherita, nel cuore dell’Aquila, per chiedere un cessate il fuoco immediato e senza condizioni. L’iniziativa, promossa da Sinistra Italiana-AVS e sostenuta dal Partito Democratico locale, mira a trasformare la richiesta di pace da semplice appello in una pretesa irrinunciabile contro le guerre e le sanzioni che colpiscono i civili. Pierluigi Iannarelli ha chiarito che l’obiettivo non è chiedere timidamente la fine delle ostilità, ma pretendere la pace come diritto fondamentale quando intere città vengono cancellate dalla mappa. La manifestazione vuole porre fine alla normalizzazione dell’ingiustizia, ricordando che il silenzio mediatico su certi conflitti non significa che la sofferenza sia cessata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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