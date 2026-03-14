Il deputato reggiano Gianluca Vinci ha scritto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo la chiusura immediata del centro sociale AQ16. La richiesta riguarda la sospensione delle attività del centro, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Il parlamentare ha inviato un’interrogazione scritta per sollecitare una risposta ufficiale.

Il deputato reggiano Gianluca Vinci ha inviato un’interrogazione scritta al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiedere la chiusura immediata del centro sociale AQ16. La richiesta si basa su presunte carenze di sicurezza rilevate dall’amministrazione comunale, in particolare riguardo agli impianti elettrici e antincendio. L’edificio, situato in via Manfredi a Reggio Emilia, è di proprietà del comune e ospita attività sociali da oltre due decenni. La questione assume una rilevanza particolare alla luce di recenti incidenti avvenuti all’estero che hanno coinvolto cittadini italiani, creando un clima di allerta sulla sicurezza dei locali pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AQ16: Vinci chiede al Ministro la chiusura immediata

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