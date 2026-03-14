Apple Music | prova gratis lossless e audio 3D per 30 giorni

Apple Music offre ora un mese di prova gratuita che permette di ascoltare oltre 100 milioni di brani in qualità lossless e audio 3D senza costi. La promozione è rivolta a chi desidera testare il servizio per 30 giorni, con accesso completo alle funzionalità e alla libreria musicale. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento può essere rinnovato o annullato senza impegno.

Un mese di accesso gratuito a oltre 100 milioni di brani è ora alla portata di ogni utente che decida di provare il servizio. La piattaforma musicale offre senza costi aggiuntivi l’attivazione dell’audio spaziale e della qualità lossless, permettendo un ascolto immersivo su dispositivi Apple compatibili. Questa promozione temporanea consente di sperimentare tecnologie audio avanzate prima del rinnovo automatico a 10,99 euro al mese. L’offerta include la possibilità di attivare manualmente le funzioni superiori utilizza cuffie non Apple, aprendo scenari di ascolto fedele fino a 192 kHz. Il meccanismo di prova richiede solo l’installazione dell’app e la configurazione nelle preferenze, senza obblighi immediati di pagamento finché non scade il periodo promozionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple Music: prova gratis lossless e audio 3D per 30 giorni Articoli correlati Apple Music integrato in TikTok, come funziona(Adnkronos) – La sinergia tra TikTok e Apple Music raggiunge una nuova fase con il lancio mondiale di due funzionalità pensate per eliminare le... Gemini potrebbe offrire presto avatar 3d in stile applesi ipotizza che gemini possa offrire, nel tempo, la possibilità di creare avatar tridimensionali che sostituiscano l’immagine reale durante incontri... Apple Never Told You About This Apple TV Feature… Tutto quello che riguarda Apple Music Temi più discussi: Apple Music gratis fino a giugno? Ecco come riuscirci; Apple Music gratis fino ai primi giorni di aprile con la prova di 1 mese; Ad aprile Apple Arcade aggiunge al suo catalogo DREDGE+ e Unpacking+; Amazon Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free. Apple Music con lossless e Dolby Atmos: come attivare l'audio 3D gratisProva Apple Music senza costi per un intero mese e potrai accedere a oltre 100 milioni di bani e tutte le opzioni audio della piattaforma. punto-informatico.it Apple Music gratis fino a giugno? Ecco come riuscirciAscoltare la propria musica preferita senza pagare fino a giugno: è quanto permette la prova gratuita di 3 mesi di Apple Music, di cui hanno diritto gli utenti che si iscrivono per la prima volta al s ... hdblog.it ‘Canzone Estiva’ entra in Top50 Apple Music: #50 (+80) #Annalisa #CanzoneEstiva x.com A sorpresa, Samurai Jay conquista Spotify, Apple Music e FIMI. Ottimi risultati anche per Sayf e Ditonellapiaga - facebook.com facebook